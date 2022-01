Covid: social cinesi ricordano medico che lo rivelò al mondo

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Oltre un milione di internauti cinesi rendono omaggio in questi giorni al medico di Wuhan Li Wenliang, quello che due anni fa segnalò per primo il diffondersi di una polmonite anomala che poi si scoprì essere il Covid-19. Per questo fu punito dalle autorità e poco dopo contrasse il virus e ne morì. Lo riferiscono alcuni media internazionali, segnalando la valanga di post in sua memoria apparsi sul suo profilo Weibo, il social network più diffuso in Cina, diventato una sorta di bacheca del dissenso. La morte di Li, avvenuta nel febbraio 2020, aveva provocato uno sfogo di dolore e rabbia, rinnovato in occasione dell'imminente secondo anniversario. Il 30 dicembre 2019, Li, che lavorava come oftalmologo presso l'ospedale centrale di Wuhan, aveva pubblicato un messaggio su un gruppo WeChat avvertendo i suoi colleghi medici di un'epidemia di un tipo di polmonite mai diagnosticata prima nel suo ospedale. Il post venne subito oscurato ma uno screenshot era trapelato ed era stato diffuso online il 31 dicembre, un giorno prima che l'autorità sanitaria locale facesse un annuncio ufficiale in cui affermava che erano stati rilevati 27 casi di polmonite virale di causa sconosciuta. Il primo gennaio 2020, la polizia di Wuhan aveva dichiarato di aver punito otto persone, tra cui Li per aver "diffuso voci" riguardo al virus, che infettò lo stesso medico, morto in ospedale il 7 febbraio tra pubbliche proteste. (ANSA).