Crollo Afragola: vigili del fuoco, nessuna persona coinvolta

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Proseguono da stanotte le operazioni dei Vigili del fuoco dopo il crollo di una palazzina di quattro piani ad Afragola. Nessuna persona - riferiscono i pompieri - risulta coinvolta tra le macerie dello stabile disabitato venuto giù in via Ciaramella, all'angolo con via Setola. (ANSA).