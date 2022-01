Migranti: 55 sbarcati in 48 ore nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GEN - Sono 55 i migranti sbarcati tra l'1 e il 2 gennaio lungo le coste del sud Sardegna. Complessivamente sono stati registrati cinque arrivi. L'ultimo in ordine di tempo - 12 uomini e una donna - è avvenuto ieri sera alle 20:30 nella zona di Monte Cogoni a Domus de Maria. Tutti sono stati presi in consegna dalla polizia e dai carabinieri e poi trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Gli altri sbarchi risalgono alla mattina dell'1 sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, e a Sant'Antioco. Un barchino era stato invece bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza. (ANSA).