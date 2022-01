Uccide figlio a Capodanno. Il nonno materno, 'sono distrutto'

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Sono distrutto". Lo ha detto all'ANSA il nonno materno del piccolo Daniele ucciso a capodanno dal padre, Davide Paitoni, che poi ha tentato di ammazzare anche la madre del bambino. "Non posso dire niente, perché ancora non sappiamo niente. Non me la sento di parlare in questo momento - ha aggiunto - mia figlia non sta bene e con mia moglie si stanno preparando ad andare all'obitorio". (ANSA).