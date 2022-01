Covid: positivo Jimmy Fallon, star della tv Usa

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Jimmy Fallon, presentatore del popolare 'The Tonight Show' sulla rete americana Nbc, è positivo al Covid. E' stato lo stesso Fallon a dare la notizia con un post su Instagram: "Sono risultato positivo il primo giorno delle vacanze...ma ho solo sintomi leggeri", ha scritto. Il presentatore ha ricevuto anche la terza dose del vaccino. Fallon - che a ottobre ha ospitato in trasmissione in Maneskin - scrive che bisogna ringraziare "medici e infermieri che lavorano senza sosta per vaccinare tutti. E grazie anche alla Nbc per la serità con cui applica i protocolli per i test". Molte le celebrità che hanno fatto gli auguri a Fallon per una pronta guarigione nei commenti al suo post. (ANSA).