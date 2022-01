Francia: portavoce del governo, 'avanti sul super green pass'

(ANSA) - PARIGI, 04 GEN - Il governo punta ad un calendario "il più possibile vicino a quello che era previsto" per l'entrata in vigore del nuovo "pass vaccinale", equivalente al Super green pass italiano, dopo la sospensione a sorpresa del dibattito in Assemblée Nationale questa notte. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha denunciato ai microfoni di France Inter un'operazione concertata delle opposizioni, definita "l'associazione degli irresponsabili". "Abbiamo visto ieri sera costituirsi una forma di associazione dell'irresponsabilità - ha detto Attal - con deputati de La France Insoumise (sinistra radicale, ndr), del Rassemblement National e dei Républicains, per lanciare un'offensiva procedurale e cercare di far saltare il calendario di adozione del pass vaccinale". Ma se le opposizioni - ha aggiunto - sono evidentemente "riuscite nell'intento", "noi andremo chiaramente fino in fondo con l'esame del testo e punteremo al calendario previsto". Attal ha definito "abbastanza scioccante" la gioia espressa dai deputati dopo mezzanotte, quando il dibattito è saltato. Si è detto "abituato" a tali pratiche da parte del Rassemblement National e de La France Insoumise, mentre per i Républicains si tratterebbe di una pratica "che punta a mascherare quelle che sembrano chiaramente forti turbolenze interne sul pass sanitario". (ANSA).