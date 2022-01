Medico, 'Bolsonaro per il momento non sarà operato'

(ANSA) - BRASILIA, 04 GEN - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ricoverato ieri di urgenza in ospedale a San Paolo per una occlusione intestinale, non subirà per il momento alcun intervento chirurgico, secondo quanto riportato oggi dalla stampa locale. Il chirurgo Antonio Luiz Macedo, medico di fiducia del capo dello Stato, ha stabilito che il paziente "continuerà con il trattamento clinico". "L'ostruzione intestinale è stata risolta e l'intervento chirurgico è stato escluso per il momento", ha aggiunto il medico, secondo il sito del quotidiano Folha de Sao Paulo. (ANSA).