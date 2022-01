Omicron: Macron, 'romperò le scatole ai non vaccinati'

(ANSA) - PARIGI, 04 GEN - "Non voglio mai rompere le scatole ai francesi. Protesto tutto il giorno con l'amministrazione quando mette ostacoli. E invece, con i non vaccinati, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda in un'intervista che sarà pubblicata domani sul quotidiano Le Parisien. "In democrazia - dice Macron - il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della vita sociale. D'altra parte, la quasi totalità delle persone, oltre il 90%, hanno aderito. E' una piccolissima minoranza che è refrattaria. E come si fa a ridurla? La si riduce, scusate l'espressione, rompendogli ancora di più le scatole Non li metto in carcere, non li vaccino a forza. Diciamo loro: a partire dal 15 gennaio, non potrete più andare al ristorante, non potrete più andare a bere un bicchiere di vino, un caffè, non potrete più andare a teatro né al cinema...". (ANSA).