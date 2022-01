Record di casi di Covid in Svezia, positivi anche i reali

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid. "Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre iniezioni, hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", ha riferito il palazzo, nel giorno in cui l'agenzia sanitaria nazionale ha dato conto di un nuovo record di contagi, 11.507, al 30 dicembre, rispetto al picco precedente di 11.376 casi. Lo riporta il Guardian, ricordando che la nuova ondata, in parte alimentata da Omicron, ha colpito la Svezia più tardi rispetto ai vicini nordici, ma nelle ultime settimane ha portato a un forte aumento di casi e ricoveri. (ANSA).