Uccide il figlio:convalidato l'arresto, Paitoni resta in carcere

(ANSA) - VARESE, 04 GEN - Il Gip di Varese Giuseppe Battarino ha convalidato l'arresto di Davide Paitoni e disposto per lui la custodia cautelare in carcere a Varese, a seguito dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il 40 enne, arrestato per l'omicidio del figlio di 7 anni e per il tentato omicidio della moglie, il giorno di Capodanno tra Morazzone e Gazzada Schianno (Varese), si é avvalso della facoltà di non rispondere. (ANSA).