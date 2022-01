A rischio licenziamento s'incatenano davanti clinica Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 05 GEN - Si sono incatenati per protesta davanti all'ingresso di piazza Crispi, a Cosenza, alcuni lavoratori della Casa di cura San Bartolo-Misasi, di proprietà del gruppo Igreco dopo il mancato accoglimento delle richieste dei sindacati a conclusione della trattativa avviata per salvare dal licenziamento 51 dipendenti. Secondo quanto riferiscono le sigle sindacali, la società ha confermato la propria indisponibilità a fare passi indietro. "La Regione Calabria - ha dichiarato Ferdinando Gentile dell'Usb - nonostante le interlocuzioni e le richieste di intervento, al momento, non ha prodotto nessun atto concreto utile a scongiurare i licenziamenti. La situazione è stata portata all'attenzione della terza Commissione Sanità della Regione Calabria, con una richiesta di convocazione urgente, rispetto alla quale si rimane in attesa di un positivo riscontro". I lavoratori rimarranno in presidio permanente. (ANSA).