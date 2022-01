Brasile: medici, Bolsonaro mostra segni di ripresa

(ANSA) - SAN PAOLO, 05 GEN - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha mostrato una "evoluzione" nel suo stato di salute, tanto da essergli già stato ritirato il sondino naso-gastrico da cui si stava alimentando. Lo hanno reso noto i medici dell'ospedale Vila Nova Star di San Paolo, dove rimane ricoverato per un'occlusione intestinale legata alla coltellata ricevuta nella campagna elettorale del 2018. "Il quadro digestivo del paziente mostra segni di ripresa. Al momento non ci sono previsioni su quando sarà dimesso" dall'ospedale, si legge in una nota firmata dal chirurgo Antonio Luiz Macedo e da altri quattro medici. Bolsonaro, 66 anni, "ha tutte le condizioni per progredire nelle cure e, dopo l'autorizzazione dell'equipe medica, molto presto sarà dimesso", ha dichiarato il senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente. "Sembra che questa volta il quadro sia stato meno grave rispetto ad altre volte", ha aggiunto. (ANSA).