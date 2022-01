Covid: ancora record di contagi in A.Adige, 1.371 in 24 ore

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - Nessun nuovo decesso per il Covid-19 in Alto Adige, ma è ancora record di contagi. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 1.371 nuovi casi positivi. Di questi, 307 sono stati rilevati sulla base di 1.939 tamponi pcr (582 dei quali nuovi test) e 1.064 sulla base di 10.696 test antigenici. Sono in calo, invece i ricoveri in terapia intensiva e in area medica: nel primo caso si tratta di 18 pazienti (1 in meno), nel secondo di 78 pazienti (6 in meno). Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 postacuti, assistiti nelle strutture private convenzionate che sono 62, cinque in più rispetto ad ieri. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.009 (999 in più), mentre quelle dichiarste guarite sono 369, per un totale di 98.782. (ANSA).