Covid: primi pazienti curati con farmaco orale in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - La clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova oggi ha trattato i primi pazienti covid con il nuovo farmaco orale molnupiravir consegnato ieri al sistema sanitario della Regione Liguria. Si tratta di 21 anziani residenti in due Case di riposo genovesi. Lo spiega sui social l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica del policlinico. "Grazie a questo farmaco si eviterà l'evoluzione dell'infezione verso forme gravi e quindi verso il ricovero in ospedale. - prevede Bassetti - Una cura in più contro il covid da fare direttamente a casa". (ANSA).