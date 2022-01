Covid: Record di contagi in Olanda, oltre 24.500 in 24 ore

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GEN - Record di contagi da coronavirus in Olanda. Lo riporta il quotidiano nazionale de Telegraaf precisando che tra martedì mattina e mercoledì mattina sono stati registrati 24.590 casi positivi ai test del Covid-19. "Mai prima d'ora ci sono stati così tanti test positivi in ;;un giorno", precisa il quotidiano. Il precedente record risale al 24 novembre, quando in un giorno erano stati segnalati 23.713 contagi nonostante il parziale lockdown. (ANSA).