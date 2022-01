Paitoni, tranello per separare Dani dal nonno e ucciderlo

(ANSA) - VARESE, 05 GEN - "Con la scusa di una merendina lo ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco". Così Davide Paitoni, 40 anni, ha confessato di aver ucciso il figlio di 7 anni, Daniele, a Morazzone (Varese). Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, "propone al figlio che sta per sgozzare di fare una sorpresa al nonno", un disegno, e così dice al nonno con problemi di udito di "aspettarlo nella sua camera dove sta guardando la tv". Poi "gli ha infilato un pezzo di stoffa in bocca per evitare che urlasse", prosegue il documento, "il che induce a pensare alla consapevolezza del piccolo che qualcosa di tremendo stava per accadergli". (ANSA).