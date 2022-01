Rogo notturno in azienda trasporto rifiuti, stop e ripresa treni

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 05 GEN - I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere un violento incendio che si sviluppato intorno a mezzanotte alla Italservizi di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), azienda che si occupa del trasporto di rifiuti lungo la zona industriale al confine con Monteprandone. Nel momento più critico è stato disposto in via precauzionale lo stop ai treni in transito nella vicina linea ferroviaria adriatica. Sul posto sono intervenute squadre di Ascoli Piceno, San Benedetto, Fermo, Macerata e Ancona che hanno circoscritto le fiamme in una parte dell'azienda, evitando che si propagassero ai capannoni industriali adiacenti. Il grosso del lavoro è terminato intorno alle 4, poi è iniziata l'operazione di bonifica, tuttora in corso. Si indaga per capire quale è stata l'origine del rogo; le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'avvio improvviso delle fiamme in un mucchio di rifiuti ma non è ancora chiaro cosa le abbia innescate. (ANSA).