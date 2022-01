Epstein: giurati Maxwell abusati, chiesto un nuovo processo

(ANSA) - WASHINGTON, 05 GEN - Gli avvocati di Ghislaine Maxwell hanno chiesto di annullare il processo in cui è stata giudicata colpevole di traffico sessuale di minorenni e di istruirne uno nuovo dopo la rivelazione sui media che due giurati avrebbero raccontato durante la camera di consiglio che anche loro erano state vittime di abusi, per convincere il resto della giuria. Per la difesa si tratta di "motivi irrefutabili" per un nuovo processo, dopo quello che l'ha vista imputata per l'adescamento di ragazzine per gli abusi del suo ex fidanzato, il defunto finanziere Jeffrey Epstein. (ANSA).