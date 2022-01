Monitoraggio Gimbe: +153% casi in 7 giorni, 1,2 milioni di italiani attualmente positivi

«Nell’ultima settimana si registra un’esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente». Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che, nella settimana 29 dicembre-4 gennaio, rispetto alla precedente, registra anche +8,9% dei decessi, passati da 1.012 a 1.102. In 7 giorni raddoppiano i casi attualmente positivi, passati da 598.868 a 1.265.297 (+111,3%).

In una settimana +28% ricoveri e +21,6% intensive - La «sanità territoriale va in tilt» e «sale anche la pressione sugli ospedali», con un +28% di ricoveri con sintomi (da 10.089 a 12.912) e +21,6% in terapia intensiva (da 1.145 a 1.392). Lo evidenzia il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 29 dicembre-4 gennaio.