Nevicate a bassa quota in Mugello e a Romagna-Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 06 GEN - La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che dalla notte si sono registrate nevicate anche a bassa quota soprattutto nelle aree del Mugello e Romagna-Toscana. Mezzi spalaneve con tecnici della Metrocittà sono attivi per garantire la percorrenza della viabilità di competenza. Le nevicate, si spiega, "stanno continuando ad interessare le medesime zone ma in maniera meno intensa. Neve anche in zona Passo della Consuma, ma che, al momento, non crea disagi alla viabilità". In Toscana fino alle 13 di oggi è stato emesso dalla Protezione civile regionale un codice giallo per pioggia, vento e neve a quota collinare. (ANSA).