Oms: "Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide"

Benchè la variante Omicron del virus Covid-19 sembri «meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le precedenti varianti, Omicron causa ricoveri e uccide».

Lo ha detto a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, evocando l’aumento dei casi: uno «tsunami di casi così grande e rapido che sta travolgendo i sistemi sanitari» in tutto nel mondo.