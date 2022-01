Papa: cristiani sfidino gli Erode che fanno strage di poveri

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 GEN - Il Papa chiede ai cristiani di avere "una fede coraggiosa". "I magi - ha ricordato nell'omelia della Messa dell'Epifania - sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell'indifferenza di molti". Il Papa ha poi chiesto ai cristiani di guardare ai Magi mossi dal "desiderio" perché "sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell'abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene". Nell'omelia ha anche citato "un grande pittore, Van Gogh" che "scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio". Il Papa ha allora concluso: "E' triste quando un sacerdote ha chiuso la porta del desiderio, è triste cadere nel funzionalismo clericale, è molto triste". (ANSA).