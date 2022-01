Sudan: lacrimogeni vicino al palazzo presidenziale

(ANSA) - KHARTOUM, 06 GEN - Le forze di sicurezza sudanesi sono intervenute lanciando lacrimogeni nei pressi del palazzo presidenziale a Khartoum per disperdere una delle manifestazioni in corso in tutto il Paese contro il potere militare pochi giorni dopo le dimissioni del primo ministro Abdallah Hamdok. Lo riferiscono testimoni. (ANSA).