Afghanistan: talebani, crisi drammatica, il mondo ci aiuti

(ANSA) - KABUL, 07 GEN - La comunità internazionale deve "sostenere il popolo afghano senza pregiudizi politici e adempiere ai propri obblighi umanitari". Lo ha detto il vicepremier dei talebani, Abdul Ghani Baradar, in un videomessaggio diffuso dai media statali di Kabul. "In varie zone" dell'Afghanistan "al momento la gente non ha cibo, case, vestiti caldi o denaro. Il mondo deve sostenere il popolo afghano", ha aggiunto Baradar. (ANSA).