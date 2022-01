Albero Natale dato alle fiamme ipotesi causa rogo Filadelfia

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il rogo in un condominio di Philadelphia negli Stati Uniti che ha causato la morte di otto bambini e quattro adulti potrebbe essere stato causato dall'incendio di un albero di Natale che ha preso fuoco dopo che un bambino di cinque anni stava giocando con un accendino. E' l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti secondo le ultime rivelazioni dei funzionari locali, mentre è in atto una perquisizione nell'edificio dove è avvenuta la tragedia. Lo scrive il Guardian nella sua versione online, precisando che tutto ciò rimane solo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. I vigili del fuoco, da parte loro hanno fornito solo pochi dettagli su quanto accaduto, rifiutandosi di dire quante persone sono sfuggite all'incendio o speculando su possibili cause, aggiungendo solamente che la scena dell'incendio è complessa. In precedenza, gli stessi pompieri avevano affermato che nessuno dei quattro rilevatori di fumo nell'edificio sembrava funzionare. Ma successivamente i funzionari dell'autorità per gli alloggi hanno detto che l'edificio aveva in realtà 13 rilevatori che durante l'ultima ispezione nel maggio 2021 erano tutti operativi. (ANSA).