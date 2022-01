Biden, è giorno storico per nostra ripresa economica

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - "E' un giorno storico per la nostra ripresa economica: il tasso di disoccupazione è sceso al 3,9%". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden festeggiando i 6,4 milioni di posti di lavoro creati nel 2021. "I vaccini sono stati un elemento centrale per la ripresa economica, per far tornare l'America a lavorare. America is back to work", il "nostro piano economico sta funzionando", ha aggiunto Biden commentando i dati sul lavoro, che hanno mostrato la creazione di soli 199.000 posti in dicembre con un tasso di disoccupazione sceso al 3,9%. (ANSA).