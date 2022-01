Covid: 200 militari in aiuto negli ospedali di Londra

(ANSA) - LONDRA, 07 GEN - Duecento militari britannici sono stati dislocati in alcuni ospedali di Londra come prima forma di aiuto di fronte ai buchi di personale causati dalle assenze per malattia - o per isolamento dovuto al contatto diretto con individui infettate dal Covid - alimentate nelle ultime settimane dal dilagare della variante Omicron. Lo riferisce oggi il ministero della Difesa britannico, precisando che si tratta di 40 medici militari e per il resto di ausiliari. In tutta l'Inghilterra, al 2 gennaio, si contavano 82.384 assenze in seno al servizio sanitario nazionale (Nhs England) legate a qualunque tipo di malattia, pari in varie strutture al 60% dell staff. E con un aumento del 21% rispetto alla settimana precedente, in un periodo già di ordinaria alta incidenza delle assenze come l'invernalo, segnato dalle influenze e da altre patologie diffuse di stagione. (ANSA).