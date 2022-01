Difesa Ue: von der Leyen, ora serve un cambio di marcia

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - Per l'Unione della difesa è arrivato il momento di "cambiare marcia", cioè di compiere un salto di qualità e attrezzarsi per essere in grado di affrontare le sfide che attendono l'Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursola von der Leyen intervenendo a Parigi alla conferenza stampa congiunta con il presidente Emmanuel Macron che ha segnato l'avvio della presidenza di turno francese dell'Ue. "Serve una vera Unione della difesa che ci prepari ad affrontare le future minacce, come gli attacchi ibridi", ha detto von der Leyen. Macron ha assicurato che nei prossimi sei mesi la Francia farà tutto il possibile per compiere significati e concreti passi in avanti per la creazione di una difesa comune e per disegnare una nuova architettura strategica che possa garantire la sicurezza in Europa. (ANSA).