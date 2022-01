Esplosione in una mensa in Cina, almeno 20 intrappolati

(ANSA) - PECHINO, 07 GEN - Almeno 20 persone sono rimaste intrappolate dopo un'esplosione nella mensa di un edificio che ospita uffici governativi nella città cinese di Chongqing nel sud-ovest del Paese, nel distretto di Wulong. L'esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno provocando vari crolli all'interno del palazzo e si sospetta sia stata causata da una fuga di gas. Le autorità hanno inviato sul posto circa 260 soccorritori e 50 veicoli, stando ai media di Stato, secondo cui le cause dell'esplosione sono adesso oggetto di indagine. Nove persone sono state tratte in salvo, mentre l'agenzia di stampa cinese Xinhua riferisce che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale. Le operazioni di salvataggio, riferiscono i media cinesi citando le autorità locali, sono ancora in corso. Si stima che le persone ancora intrappolate siano una ventina. (ANSA).