Il ministro Bianchi: "Nessun ripensamento, ritorno in presenza"

«Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza».

Lo ha detto il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi a margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia.

Il ministro è stato categorico sull'appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. «Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza», ha detto Bianchi.