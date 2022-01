Kazakhstan: uccisi '26 criminali armati' negli scontri

(ANSA) - MOSCA, 07 GEN - Il ministero kazako degli Interni ha comunicato oggi c he "26 criminali" sono stati uccisi e 18 feriti in giorni di disordini. Nel comunicato si specifica che tutte le regioni del Kazakhstan sono state "liberate e poste sotto maggiore protezione" con 70 checkpoint installati nel Paese. (ANSA).