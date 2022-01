Omaggio Macron e Von der Leyen a Simone Veil e Monnet

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - Il presidente francese, Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sono giunti al Panthéon di Parigi per partecipare ad una cerimonia in omaggio a Simone Veil e Jean Monnet, tra le grandi personalità che hanno contribuito alla costruzione europea. Macron e Von der Leyen hanno depositato una corona dinanzi alle tombe in cui riposano i due grandi europeisti, considerati rispettivamente tra i 'padri' (e 'madri') dell'Unione europea. In occasione della presidenza di turno francese dell'Ue, cominciata il primo gennaio, Macron accoglie oggi il collegio dei commissari Ue. Il leader francese e von der Leyen si recheranno poi all'Eliseo per un incontro di lavoro. (ANSA).