Ucraina: Nato, da Russia nessun passo,reali rischi conflitto

(ANSA) - BRUXELLES, 07 GEN - "Da settimane la Russia non ha preso alcun passo per la de-escalation, l'ammassamento di truppe" sul confine ucraino "continua. Il rischio di un conflitto è reale". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Alleanza. "La settimana prossima", con il Consiglio Nato-Russia, "Mosca ha l'occasione" di dimostrare "se vuole seriamente intraprendere la strada del dialogo e della diplomazia". (ANSA).