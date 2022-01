Colloquio Putin-presidente kazako per 'ristabilire ordine'

(ANSA) - MOSCA, 08 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un "lungo colloquio" con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev con l'obiettivo di "ristabilire l'ordine" nel paese dopo le proteste senza precedenti degli ultimi giorni. Lo rende noto il Cremlino. "I presidenti si sono scambiati opinioni sulle misure adottate per ristabilire l'ordine in Kazakistan", si legge in una nota del Cremlino nella quale si precisa che è stato concordato di rimanere in contatto "costante". (ANSA).