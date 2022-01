Covid: da oggi a Potenza il tampone rapido è "sospeso"

(ANSA) - POTENZA, 08 GEN - Un tampone rapido "sospeso", nel solco della tradizione napoletana del "caffè sospeso", ovvero pagato per chi ne ha bisogno ma non può sostenerne il costo, per aiutare le famiglie di Potenza che vertono in una condizione di difficoltà economica. E' l'iniziativa, ideata dalla Onlus "Magazzini sociali", che è partita oggi nel capoluogo lucano. Si tratta - è scritto in una nota - "di una raccolta fondi per l'effettuazione di tamponi rapidi - covid 19 a persone in difficoltà", con già cento tamponi donati. Le donazioni possono essere effettuate con una offerta sul codice iban dell'associazione, oppure pagando il costo del tampone direttamente presso le farmacie aderenti. "L'azione solidale promossa da Io Potentino Onlus - ha spiegato la presidente, Valentina Loponte - è destinata ai nuclei beneficiari dei Centri di ascolto cittadini della Caritas che aderiscono alla rete Magazzini sociali, 'presi in carico' dall'assessorato ai servizi sociali della città. Saranno - ha aggiunto - i referenti dei centri di ascolto e dell'assessorato, a segnalare ad Io Potentino onlus, le prestazioni da prenotare, E' prevista la possibilità di un tampone settimanale nel caso di sintomi da Covid 19 e/o contatto con positivo". (ANSA).