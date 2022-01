Covid: morto leopardo delle nevi in uno zoo dell'Illinois

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - 'Rilu', un leopardo delle nevi di 11 anni è morto dopo aver contratto il Covid in ;;uno zoo di Bloomington, in Illinois. Lo riporta il Guardian citando il Miller Park Zoo. L'animale "aveva iniziato a tossire e ad avere difficoltà respiratorie da fine novembre", è stato spiegato in un post su Instagram. "La personalità e la bellezza di Rilu mancheranno agli ospiti e al personale, ma non sarà dimenticato", ha affermato il sovrintendente Jay Tetzloff, aggiungendo che le maschere sono obbligatorie in tutti gli spazi interni dello zoo di Bloomington. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), la maggior parte delle infezioni da Covid negli animali deriva dal contatto con gli esseri umani "compresi proprietari, tutori o altri a stretto contatto". (ANSA).