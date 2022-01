Covid: boom in Medio Oriente, casi record in Kuwait e Qatar

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - La variante Omicron dilaga anche in Medio Oriente. Nuovi record di casi di Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Kuwait e Qatar, rispettivamente con 2.999 e 3.487 contagi. Doha ha appena reintrodotto alcune restrizioni, tra cui il limite di 10 persone vaccinate per le riunioni casalinghe e l'esclusione dei non vaccinati da centri commerciali e ristoranti, mentre nelle scuole è prevista la dad fino al 27 gennaio. Casi in crescita anche in Arabia Saudita, dove i positivi giornalieri sono triplicati in una settimana, superando quota 3mila. (ANSA).