Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 08 GEN - Il Messico ha registrato oltre 30.000 nuovi casi di Covid-19 in un giorno, un record dall'inizio della pandemia che ha portato alcuni stati messicani a chiudere nuovamente le scuole. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.671 nuovi casi nel Paese, per un totale di 4.113.789. Il precedente record giornaliero di 28.023 casi risaliva al 18 agosto 2021, secondo il ministero della Salute. I decessi, invece, sono rimasti stabili a 202 in una giornata. La barriera dei 300mila morti per Covid-19 è stata superata venerdì in Messico, il quinto Paese più colpito in assoluto al mondo dal coronavirus dietro a Stati Uniti, Brasile, India e Russia. Gli esperti sottolineano che i contagi da Covid-19 in Messico sarebbero molto superiori ai dati riportati dalle autorità, a causa dei pochi test effettuati. (ANSA).