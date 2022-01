Figliuolo, barriera vaccini tiene nei 120 giorni

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Omicron ha scombussolato tutti i piani, i contagi sono tanti, sono legati però anche alla quantità di tamponi che viaggiano ad una media di oltre un milione e duecentomila al giorno. Però la crescita esponenziale dei contagi si accompagna ad una crescita lineare di ospedalizzazioni e terapie intensive. Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive. Ciò significa che la barriere dei vaccini ha funzionato: nei 120 giorni la barriera tiene molto". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, al programma 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Abbiamo fatto le scorte - ha proseguito Figliuolo - e da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi". Per gli over 50 sottoposti all'obbligo, ha aggiunto, "ho inviato una circolare alle Regioni per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni". (ANSA).