Intensa nevicata su Appennino umbro-marchigiano

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 09 GEN - Un'intensa nevicata sta interessando l'Appennino umbro-marchigiano. Castelluccio di Norcia e le vette più alte della catena montuosa sono già abbondantemente imbiancate, ma la precipitazione sta interessando anche le zone a valle, intorno ai 600 metri di quota, come Norcia e Cascia in Umbria. Nevica anche in alta Umbria, Città di Castello e San Giustino si sono risvegliate imbiancate. Le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbra indicano precipitazioni nevose per l'intera giornata di domenica, ma si attenueranno dal tardo pomeriggio, quanto la neve continuerà a cadere solo sull'Appennino. (ANSA).