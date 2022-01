Remuzzi: "Da Omicron e Delta 2 pandemie, se la prima avrà la meglio, forse ci sarà la discesa della curva in settimana"

Sono due le pandemie contemporaneamente in corso in Italia in questo momento: una è quella preesistente causata dalla variante Delta e l’altro è quella più recente dovuta alla variante Omicron: «se quest’ultima riuscirà a prendere il sopravvento sulla prima, forse riusciremo a vedere la discesa della curva epidemica nel giro di qualche settimana». Lo ha detto il direttore dell’Istituto 'Mario Negrì, Giuseppe Remuzzi, nella trasmissione 'Mezz'ora in piu» di Rai3.