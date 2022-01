Sudan: proteste anti-golpe a Khartoum, polizia spara lacrimogeni

(ANSA) - KHARTOUM, 09 GEN - Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato lacrimogeni sui manifestanti che tentavano di farsi strada verso il palazzo presidenziale nella capitale Khartoum: lo riferiscono testimoni. Dall'inizio delle proteste, dopo il colpo di Stato del 25 ottobre ordito dal generale Abdel Fattah al-Burhan, in migliaia sono scesi in strada per manifestare. Secondo fonti dell'opposizione, i morti tra i dimostranti sono 60. (ANSA).