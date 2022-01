ANSA-IL-PUNTO/ COVID: In Fvg nuovi posti letto area medica

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - UDINE, 10 GEN - Da domani saranno attivati 15 posti letto in area medica a Palmanova e, a breve, 4 a Udine. Sempre domani ne verranno attivati 4 in terapia intensiva a Gorizia che potranno essere ampliati a 8 non appena rientrerà il personale Covid positivo". Lo rende noto il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute Riccardo Riccardi. "In questa fase epidemiologica le Aziende sanitarie hanno adottato la stessa modalità di riorganizzazione riducendo l'attività chirurgica del 40%, preservando gli interventi oncologici e quelli di fascia A e rivedendo le attività di Day surgery ed ambulatoriali. La comparsa di focolai nei reparti ospedalieri obbliga a repentine riconversioni talvolta di interi reparti", ha specificato Riccardi. Per il quale "il problema più importante resta la mancanza di personale, assente perché Covid positivo, No Vax o differito - ha indicato -. Nel caso in cui dovessero essere aperti ulteriori posti letto nelle terapie intensive, questo esigerebbe una drastica riduzione dell'attività chirurgica. Il sistema sanitario continua a lavorare in rete tra le direzioni sanitarie e i dipartimenti di Anestesia e Rianimazione per dare un'assistenza omogenea sul territorio". Oggi ASUGI (Azienda sanitaria giuliano isontina) ha informato che sono disponibili, su tutto il territorio di competenza, ancora 3688 prime dosi per gli over 50, per tutte le categorie a partire dai 12 anni di età, ricordando che dal 15 febbraio sarà previsto l'obbligo di Green Pass Rafforzato per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni. Durante questo fine settimana sono state prenotate 1243 prime dosi. Intanto, oggi in Fvg su 3.798 tamponi molecolari sono stati rilevati 667 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 17,56%. Sono inoltre 7.322 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 934 casi (12,76%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 354. Sulla diffusione del virus, la fascia d'età più colpita è 0-19 anni (20,99%). Oggi si registrano inoltre 4 decessi. (ANSA).