Migranti: nel 2021 record tentativi traversata Manica

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Il 2021 è stato un anno record per tentativi di attraversamento della Manica: è quanto riferito oggi dall' ufficio francese responsabile per l'Immigrazione e l'Integrazione (Ofii), precisando che il numero di persone migranti naufragate e soccorse al largo di Calais, nel nord della Francia, poi assistiti dallo Stato, è triplicato lo scorso anno. "Il numero di persone naufragate al largo di Calais e messe al riparo è stato di 1.002 nel 2021", contro 341 nel 2020, ovvero un aumento del 194%, ha riferito l'Ofii alla France Presse. Lo scorso novembre, la Manica si è trasformata in un cimitero, con il tragico naufragio di un gommone costato la vita a 27 migranti in rotta verso la Gran Bretagna. Un dramma simile a quelli innumerevoli nel Mediterraneo. (ANSA).