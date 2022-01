ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Fvg una nuova impennata di casi

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - Oggi in Fvg su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi (10,15%). Sono 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva calano a 37, i pazienti in altri reparti sono 353. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Riguardo alla diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è 50-59 anni (20,13%). Oggi si registrano 9 decessi. I decessi complessivamente sono 4.295, di cui 1.041 a Trieste, 2.100 a Udine, 797 a Pordenone e 357 a Gorizia. I totalmente guariti sono 144.611, i clinicamente guariti 570, le persone in isolamento sono 37.470. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 187.336 persone di cui 44.195 a Trieste, 77.854 a Udine, 40.944 a Pordenone, 21.500 a Gorizia e 2.843 da fuori regione. Nell'ambito della riorganizzazione dei reparti, da domani i posti letto della degenza chirurgica dell'Ospedale San Polo di Monfalcone subiranno una ridistribuzione tra Ala Degenza Ortopedia, Ala Degenza Chirurgica, e Pronto Soccorso. Da oggi, la Terapia Intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia sarà ampliata di 4 posti letto Covid. Oggi, all'Ospedale di Cattinara, i professionisti ASUGI hanno parlato delle vaccinazioni in ambiente protetto, vaccinazioni anti - covid effettuate in sicurezza, con la presenza dell'anestesista ed équipe dedicata, su utenti esposti al rischio di sviluppare grazi reazioni avverse, in seguito alla somministrazione del vaccino. Il gruppo ha effettuato più di 800 vaccinazioni di cui 140 terze dosi e 300 visite allergologiche. Per accedere a questo tipo di vaccinazion i tempi di attesa sono di 15 - 20 giorni. I pazienti non hanno mai avuto reazioni avverse gravi. ASUGI ha inoltre rinnovato l'appello a tutti cittadini di non recarsi al Dip. Prevenzione per chiedere esiti di tamponi o risposte/certificati di guarigione e/o quarantena, per evitare disagi e affollamenti. Apre domani alle ore 9:30 il nuovo hub vaccinale nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (via Cosulich) mentre il punto nel Centro per gli Anziani non è più operativo. (ANSA).