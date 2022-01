Covid: Francia, 'i casi reali sono un milione al giorno'

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - "Quando si diagnosticano 370.000 casi in un giorno, si può considerare che non siamo lontani da un milione, nella realtà": lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ai microfoni di France Info, parlando degli ultimi record di casi positivi in Francia. Secondo Véran, la Francia "non lascia circolare la variante" Omicron ma le misure di prudenza adottate nelle precedenti ondate, questa volta non sono efficaci. "La certezza - ha detto - è che Omicron è destinata a circolare e attraversare il pianeta. Quando i paesi apriranno. Le misure tradizionali non hanno impatto su una variante così contagiosa". (ANSA).