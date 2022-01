Covid: Spagna, 'assente il 2,3% degli insegnanti'

(ANSA) - MADRID, 12 GEN - È di quasi il "98%" la percentuale di insegnanti che sono regolarmente al lavoro nelle scuole spagnole nonostante l'alto tasso di contagi di Covid nel Paese: è quanto ha reso noto la ministra dell'Istruzione iberica, Pilar Alegría, in un'intervista concessa a Radio Nacional (Rne). Secondo Alegría, da quando sono riprese le lezioni (10 gennaio) è stata registrata l'assenza di solo il 2,3% degli insegnanti in media. La ministra ha precisato che in questa percentuale sono comprese non solo le assenze "provocate dalla Omicron", ma anche per altre cause. (ANSA).