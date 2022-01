Stoltenberg, respinte richieste russe su allargamento Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - La Nato ha di fatto respinto la richiesta di Mosca di avere "garanzie legali" per un freno all'allargamento dell'Alleanza a possibili nuovi membri. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio Nato-Russia. "Gli Alleati non sono disposti a compromettere sui principi chiave come il diritto dei Paesi a scegliere la propria strada e il diritto dei membri dell'Alleanza alla difesa reciproca", ha detto Stoltenberg. La Nato però è aperta al dialogo "sul controllo degli armamenti, limitazioni ai missili, la politica nucleare, la cyber-security". (ANSA).