Studenti minacciano (anche) di morte gli insegnanti: indagine a Modena

I carabinieri di Modena, su delega della Procura dei minori di Bologna, stanno indagando su una serie di minacce, anche di morte, che alcuni studenti avrebbero rivolto a professori dell’istituto tecnico 'Barozzì che ha sede nella città emiliana, scuola secondaria di secondo grado.



Gli stessi professori, stando a quanto riporta il Resto del Carlino, sarebbero stati ascoltati dai militari e anche sulla base delle loro dichiarazioni sarebbe emerso come negli ultimi mesi un gruppo di studenti avrebbe rivolto frasi ai propri insegnanti con anche minacce di morte rivolte ai loro figli, a fronte dei rimproveri ricevuti per i comportamenti tenuti a scuola. Nell’indagine inoltre, a quanto trapela, si fa riferimento al fatto che il gruppo di giovanissimi potrebbe essere stato coinvolto lo scorso dicembre in una rissa avvenuta proprio davanti all’istituto, episodio che era stato ripreso con i telefoni cellulari da alcuni testimoni e le cui immagini erano poi state condivise tra altri studenti.