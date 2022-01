Usa: Mitch McConnell si ricandida leader repubblicani in Senato

a (ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Mitch McDonnell si ricandiderà a leader del Grand Old Party al Senato. Lo ha annunciato lo stesso politico statunitense originario del Kentucky. McDonnell è attualmente a capo della minoranza repubblicana al Senato. "Ho intenzione di ricandidarmi di nuovo a leader quest'anno", ha detto ai giornalisti, mettendo quindi a tacere ogni indiscrezione su una possibile riorganizzazione all'interno della catena di comando del Gop. McDonnell, 80 anni a febbraio, cercherà la rielezione nonostante la rottura con l'ex presidente Donald Trump sia sulle sue accuse di "elezioni rubate" elezioni nel 2020 che sull'assalto al Congresso il 6 gennaio del 2021. Al momento nessun esponente repubblicano ha intenzione di correre contro McDonnell per la stessa carica. (ANSA).